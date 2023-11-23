وفاة الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في العالم العربي

رحل قبل قليل يعقوب الشاروني، أحد أبرز الكتّاب للأطفال في مصر والعالم العربي. قدّم يعقوب الشاروني أكثر من 400 كتاب للأطفال وتم نشرها، وحصل على عدة جوائز في مجال كتابة القصص الخاصة بالأطفال. من بين هذه الجوائز، حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 عن كتابه "أجمل الحكايات الشعبية"، وقد تسلم هذه الجائزة من السيدة الأولى في مصر.

وفي عام 2002، فاز يعقوب الشاروني بجائزة "الآفاق الجديدة" في معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال في إيطاليا. تُمنح هذه الجائزة لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، وتُعتبر واحدة من أهم الجوائز التي يمنحها المعرض سنويًا على مستوى العالم.

في عام 1963، تم ترشيح يعقوب الشاروني بواسطة توفيق الحكيم للحصول على منحة للتفرغ للكتابة الأدبية. وقد عبّر الحكيم عن رغبته الشديدة في هذا الترشيح نظرًا للموهبة التي يتمتع بها الشاروني، والتي تجلىت في مسرحيته "أبطال بلدنا" التي حازت على الجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

في تقرير لجنة منح يعقوب الشاروني جائزة أفضل كاتب للأطفال عام 1981، صرّحت الدكتورة سهير القلماوي قائلة: "قد حقق الأستاذ يعقوب الشاروني في أسلوبه الكتابي للأطفال إنجازات بعيدة المدى، حيث جمع بين السهولة والبساطة والتعليم. إن أسلوبه واضح المعالم ويستجيب لتطلعاتنا فيما يتعلق باللغة التي نستخدمها في التواصل مع الأطفال".