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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سبب لقبه برائد أدب الطفل.. تعرف على بعض مؤلفات يعقوب الشاروني

صدى البلد

رحل قبل قليل يعقوب الشاروني، أحد أبرز الكتّاب للأطفال في مصر والعالم العربي. قدّم يعقوب الشاروني أكثر من 400 كتاب للأطفال وتم نشرها، وحصل على عدة جوائز في مجال كتابة القصص الخاصة بالأطفال. من بين هذه الجوائز، حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 عن كتابه "أجمل الحكايات الشعبية"، وقد تسلم هذه الجائزة من السيدة الأولى في مصر.

بعض مؤلفات يعقوب الشاروني 


يعقوب الشاروني له الكثير من المؤلفات في مجال أدب الأطفال، منها سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، مغامرة البطل منصور، الرحلة العجيبة لعروس النيل، مغامرة زهرة مع الشجرة، ألف حكاية وحكاية وتقع في 10 مجلدات، عفاريت نصف الليل، شجرة تنمو في قارب، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء، أحسن شيء أني حرة، الجائزة وأنياب النمر، حكاية رادوبيس.

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يعقوب الشاروني: يجب أن تولي جوائز الدولة اهتماما لأدب الأطفال

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وفاة الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في العالم العربي

وتضمنت مؤلفات الشاروني أيضا، الفرس المسحورة، معروف في بلاد الفلوس، حسناء والثعبان الملكي، أحلام حسن، البداية مع قطعة شيكولاتة رجل السيرك، تائه في القناة، منيرة وقطتها شمسة، صراع في بيت الطالبات، سلطان ليوم واحد، الأعمى وكنز الصحراء، سر ملكة الملوك، ثروة تحت الأرض، طيور الأحلام، الصياد ودينار السلطان، أبناء لهم أجنحة، روائع المتحف الإسلامي، أبناء في العاصفة، الكيلاني وتاج السلطان.

يعقوب الشاروني الحكايات الشعبية الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل عروس النيل

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