حركة حماس تقصف مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

قالت كتائب القسام اليوم الخميس، إنها قصفت مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.

كما قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس، إن حماس تتابع تفاصيل وترتيبات الهدنة وستعلن عن موعد بدايتها عند التوصل إلى اتفاق.

وأكد حمدان في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن الأمور "تسير في اتجاه إيجابي".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، منذ قليل، أن قطر ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة من قبل حركة حماس، وستقوم بإخطار بلدانهم.

وأفادت إذاعة كان الإسرائيلية، أن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.