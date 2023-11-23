إعلام إسرائيلي: بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنا مع الهدنة بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

محلل فلسطيني: الرئيس السيسي سخر كل مؤسسات الدولة لدعم شعبنا

وفي سياق منفصل، قال ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر بدأت جهود الهدنة الإنسانية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بواسطة قطرية كان لها صدى كبير وفرحة للشعب الفلسطيني الذي يريد أن يلملم جراحه.

وأضاف ماهر صافي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الهدنة الإنسانية أعطت الأمل للشعب الفلسطيني بأن هناك من يقود عنهم مسيرة التحرير والعمل وخاصة القيادة المصرية التي سخرت كل مؤسساتها من أجل وصول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى.