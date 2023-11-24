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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموزع كريم عبد الوهاب: عمرو دياب متطور في المزيكا بشكل صدمني | فيديو

كريم عبد الوهاب
كريم عبد الوهاب

قال الموزع كريم عبد الوهاب، إنه قدم العديد من الأغنيات للفنان عمرو دياب، ولكن لم تطرح أي منها حتى الآن، وذلك لأسباب عديدة. 

وأشار الموزع كريم عبد الوهاب في تصريحات لموقع صدى البلد، إلى أن عمرو دياب يحضر الكثير من الأعمال والأغنيات، ويفاجأ أصحابها بطرحها في مواعيد مختلفة يحددها هو. 

وأوضح كريم عبد الوهاب تجربته مع عمرو دياب قائلا:" كانت صدمة حضارية لما قعدت معاه وهو فاهم بعنف في كل حاجة.. كان بيتكلم معايا في حاجات مش فاهمها في شغلي وقعدت أذاكر كتير.. هو متطور بشكل رهيب وسريع جدا في التطور". 

ووصف كريم عبد الوهاب، الفنان عمرو دياب بأنه دائما متصدر المشهد بأغانيه والموسيقى التي يقدمها موضحا:" هو دايما متصدر مشهد شكل المزيكا في السوق". 

وتحدث كريم عبد الوهاب عن تنوع الأشكال الموسيقية الموجودة حاليا، قائلا "السوق يطمن، ولو الذوق العام منهار حمزة نمرة ناجح ازاي!".

وأشار إلى أنه يشارك في أعمال مع أجانب، موضحا أن هؤلاء لا يستعينون بغير الناجحين، ويميزهم منح الشغل مساحة جيدة، قائلا "مشكلتنا إن بره بيدوا الشغل حقه شويتين تلاتة.. والأجانب طالما خدوا مننا شغل مش هيوقعوا نفسهم أو ياخدوا حاجة قليلة".

تعاون كريم عبد الوهاب مع العديد من الفنانين طوال مشواره الفني، منهم حمزة نمرة الذي حقق معه نجاحات كبيرة، إلى جانب تامر حسني، أصالة، والفنان عمرو دياب الذي لم يطرح أي من أغنياتهما سويا حتى الآن.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب كريم عبد الوهاب تامر حسني الذوق العام

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