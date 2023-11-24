عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحكومة حسمت الأمر.. أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انخفاضها

السكر
السكر

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انخفاض أسعاره، خاصة بعد توجيهات الحكومة الأخيرة في هذا الملف.. فما السبب وموعد الانخفاض؟

وشهد سعر السكر في مصر، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعدما وصل لمستويات غير مسبوقة من الارتفاع، حيث بلغ سعر الكيلو 50 جنيها، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل.

واتخذت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين، العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها ضبط أسعار السكر وتوفير معروض كبير منه، وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

تموين الإسكندرية: الدفع بـ40 طن سكر بمختلف الأحياء بسعر 27 جنيها للكيلو جرام

الكيلو بـ 27 جنيها.. التموين: استيراد 170 ألف طن سكر خام| فيديو

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

ضبط عشرات الأطنان.. مفاجأة سعيدة لسوق السكر

أسباب ارتفاع أسعار السكر 

وعن أسباب ارتفاع سعر السكر، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90%، فموسم الإنتاج الجديد من قصب السكر في يناير 2024، والبنجر في فبراير، واستهلاكنا 3.2 مليون طن والإنتاج 2.8 مليون طن، ما أدى إلى فجوة حوالى 400 ألف طن.

وأضاف كمال خلال تصريحات تليفزيونية، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى ديسمبر يتم استيراد السكر من الخارج سواء من القطاع الخاص أو من هيئة السلع.

وكشف أن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من أي خلل، ويوجد السكر بسعر 12.60 جنيه، مضيفا أن احتياطي التموين يصل إلى أبريل 2024 ولكن المعروض من السكر من القطاع الخاص في الأسواق كان يعاني من ندرة لارتفاع طن السكر إلى 800 دولار وبالتالي لم يتم استيراد الكمية المطلوبة.

فيما أرجعت وزارة التموين، ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، إلا أن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

موعد انخفاض أسعار السكر

في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن أزمة ارتفاع السكر تنتهي في خلال أسبوع بعد استقبال السكر المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ، مؤكدا أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج السكر.

وتابع، أن الكمية التي تم استيرادها تصل إلي 450 ألف طن سنويا، حيث أن هذه الكمية تعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، واستقبل مصنع التكرير في الحوامدية 150 ألف طن سكر لتلبية احتياجات السوق المحلية.

فيما اتخذ وزير التموين، إجراءات سريعة بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة أكثر من شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن لشركات التجارة وشركات التعبئة، يتم توزيعها على السلاسل التجارية وعلى الشوادر المشتركة بتخفيض الأسعار وبسعر 27 جنيها للكيلو.

يذكر أن هناك 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وأكثر من ألف سلسلة تجارية يتاح فيها بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.

السكر سعر السكر سعر كيلو السكر أسباب ارتفاع أسعار السكر أزمة السكر موعد انخفاض اسعار السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

ماذا حدث في قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة منذ 2014 .. تفاصيل

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

مشروع توشكى| صدى البلد داخل معجزة المصريين في أرض الجنوب.. 600 ألف فدان لزراعة محاصيل إستراتيجية.. والرئيس السيسي يوجه الشكر على التغطية الإعلامية

ترشيحاتنا

هل طلاق مريض الوسواس القهري يقع؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الإسكان تضع خطة لمواجهة مخاطر الأمطار بموسم الشتاء.. فيديو

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

بعد بدء سريان الهدنة.. خروج سيارات إسعاف تحمل عشرات الجرحى إلى مصر

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بدء الهدنة.. شاحنات الوقود تتوافد على قطاع غزة عبر معبر رفح| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ