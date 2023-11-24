عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

المقاومة تنتصر.. سريان الهدنة في غزة وتحالف مصري قطري يغير قواعد اللعبة

معبر رفح
معبر رفح

دخل اتفاق الهدنة الإنسانيه حيز التنفيذ، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، في تمام الساعة الـ7.00 صباحا، بتوقيت غزة، وذلك بعد حوالي 7 أسابيع من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس والاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى والتي نفذتها المقاومة يوم 7 أكتوبر الماضي.

بدء سريان الهدنة الإنسانيه

وبدأ سريان اتفاق الهدنة الإنسانيه في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين صباح اليوم الجمعة، بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، حيث يسمح الاتفاق على تنفيذ النقاط التالية:

  • تستمر الهدنة التي أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية الأمريكية لمدة 4 أيام.
  • سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة.
  • يسمح خلال مدة الهدنة بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
  • سيتم بموجب الاتفاق إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعب فلسطين من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً.
  • سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار 4 أيام.
  • سيتم وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
  • خلال فترة الهدنة يضمن حرية حركة الناس وعدم التعرض لهم وخاصة على شارع صلاح الدين بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.

ومع دخول اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، حيز التنفيذ، أكدت مصادر خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اتصالات مصرية جارية مع إسرائيل وحماس لتثبيت الاتفاق ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار بمحيط المستشفى الإندونيسي، كما أفادت مصادر بأن عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات.

رجال الظل فعلوها.. كيف روضت القاهرة والدوحة نتنياهو لقبول الهدنة في غزة

ما بعد الهدنة في غزة.. خطة العرب من الجولة الخارجية شرقا وغربا

وقبل سريان اتفاق الهدنة بدقائق، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة منشورات على جنوب وادي غزة يحذر سكان المنطقة من التفكير بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها"، مضيفًا أنه "على السكان البقاء في المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع".

ورغم التحذير الإسرائيلي، إلا أن وسائل الإعلام الفلسطينية، أفادت ببدء عودة عشرات العائلات إلى بيوتهم مع دخول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، عاد نازحون إلى بيوتهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، كما ذهب فلسطينيون لتفقد منازلهم المدمرة في خزاعة شرق خانيونس.

أهالي غزة يعودون لبيوتهم

من ناحية أخرى، وعلى الجانب المصري، فقد كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر خاصة، أنه تم إدخال سيارات المحروقات وسيارتي إسعاف، وجار إدخال 60 شاحنة مساعدات دفعة أولى، موضحة أنه سيتم إدخال حوالي 60 شاحنة مساعدات أخرى، وأنه يتم تفتيش شاحنات بمعبر نتسانا قبل دخولها غزة، وتم استقبال 15 مصابا مع مرافقيهم بمعبر رفح.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في إطار سريان اتفاق الهدنة فسوف يتم تنفيذ ما يلي:

  • دخول 130 ألف لتر سولار، و4 شاحنات غاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى.
  • سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة فور سريان اتفاق الهدنة.
  • سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
  • ستواصل مصر استقبال مجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة لعلاجهم.
  • سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.
  • سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة بسبب الحرب التي استمرت لمدة 50 يوما حوالي 15 ألف حسب ما أعلنته وزارة الصحة المحلية التابعة لحماس، فيما قتل في إسرائيل 1200 شخص في هجوم حماس حسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية. 

رغم تحذيرات جيش الاحتلال| نازحون يعودون إلى بيوتهم شمال غزة بعد بدء الهدنة.. فيديو

في الدقائق الأولى من الهدنة.. بدء نزوح الفلسطينيين للمناطق الشرقية

ونجحت القاهرة والدوحة وفي خطوة مهمة للسيطرة على الأوضاع الملتهبة داخل قطاع غزة منذ شهرين وراح ضحيتها أكثر من 14 ألفاً فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء في التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، حيث كثفت الشقيقتان إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية جهودها على مدى أكثر من أسبوعين للوصول إلى اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

الوساطة المصرية القطرية

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنجاح جهود الوساطة في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل المحتجزين وتنفيذ هدنة بقطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، أن جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

وأكدت الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانيه ستستمر لـ 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

ولفتت الخارجية القطرية إلى أنه ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

وشددت الخارجية القطرية على استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمنة جهود مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن شكره للرئيس السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

تحذيرات الاحتلال 
الهدنة الهدنة الإنسانية اتفاق الهدنة قطاع غزة بدء سريان الهدنة الإنسانيه إسرائيل حماس معبر رفح الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

أول ما بدأت الحرب بغزة.. السيسي يكشف عن قرار مهم سارع لتنفيذه

الحرب تشتعل.. أعنف يوم بين إسرائيل وحزب الله| ماذا ينتظر لبنان بعد مقتل ابن الرعد؟

المقاومة تسحق الاحتلال.. إسرائيل تكذب والفصائل الفلسطينية تسقط مئات الجنود وطائرة بدون طيار| تفاصيل

ترشيحاتنا

هل طلاق مريض الوسواس القهري يقع؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الإسكان تضع خطة لمواجهة مخاطر الأمطار بموسم الشتاء.. فيديو

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

بعد بدء سريان الهدنة.. خروج سيارات إسعاف تحمل عشرات الجرحى إلى مصر

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بدء الهدنة.. شاحنات الوقود تتوافد على قطاع غزة عبر معبر رفح| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ