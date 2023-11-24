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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: طرح مصري جديد يدعو لحل الدولتين

السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود المصرية السياسية المتواصلة  المكثفة مع كافة الأطراف الاقليمية والغربية والفلسطينية سمحت بالوصول الى هذه الهدنة التى دخلت فعليا بدات تسري  خلال اليوم ولمده ٤ أيام وهناك آمال في انحاء العالم ليتم تمديد هذه الهدنة.

وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، إن الوفود المصرية كانت محل تقدير كبير من جانب المجتمع الدولى، لافتا الى ان المباحثات التى أجراها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كلا من رئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا فقد إعربوا عن كل الشكر والتقدير لدور مصر في التعامل مع هذا العدوان الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة.

طرح مصري جديد وهو ماذا ان تسكت النيران في قطاع غزة

وأكد السفير، أن حديث الرئيس أمس واليوم في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن هناك طرح مصري جديد  وهو مرحلة بعد أن تسكت المدافع في قطاع غزة وهذا طرح مصري جديد وواقعي وجرئ وطرح يضع كافة الأطراف التي تدعو الى حل الدولتين فلسطين وإسرائيل  وان الحديث عن مسار حل الدولتين مساره وجدوه  والمطلوب هو قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

الأطراف الإقليمية الجهود المصرية السياسية المجتمع الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اسبانيا بلجيكا العدوان الإسرائيلي غزة فلسطين

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