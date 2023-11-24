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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر أد الدنيا.. معرض فني يقدم تجربة 121 فنانا تشكيليا بالأوبرا

صدى البلد

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعرض الفني "مصر أد الدنيا"، في السابعة مساء الإثنين المقبل، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

يقام المعرض بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د.وليد قانوش، وتنظمه المعرض الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، لإلقاء الضوء على الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات بالجمهورية الجديدة.

ويعد المعرض بمثابة منصة ل 121 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من ديسمبر المقبل، وبإشراف القومسيير العام الفنان د. إسلام الهواري، وذلك لتعزيز لغة التواصل والحوار بين الفنانين التشكيليين، وإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول هذه التجربة الثرية التي أقيمت بهدف إرضاء جميع الأذواق الفنية من خلال مد جسور التعاون بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية المعاصرة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مصر أم الدنيا ساحة دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة

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