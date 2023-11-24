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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة نقل الصليب الأحمر أسرى الاحتلال الإسرائيلي من غزة | شاهد

صدى البلد

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة أصبحوا الآن في أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وتسلم الصليب الأحمر الدولي، الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة، لنقلهم إلى معبر رفح البري ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة، هم 13 إسرائيليا.

وبدأت في السابعة من صباح اليوم الجمعة، هدنة لمدة أربعة أيام بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية قطرية أمريكية، تتخللها تبادل للأسرى بين حماس والاحتلال.

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