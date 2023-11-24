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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: نجحنا في أفشال مؤامرة التهجير

حماس
حماس

توجهت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد بالتحية والاجلال.

من جانبه؛ تقدم زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حماس الي المقاومة المنصورة والمؤيدة بكل معاني الفخر والاعتزاز، والتي أجبرت العدو الصهيوني بصمودها وتصديها البطولي وفعلها العظيم في ميدان المعركة، على صفقة تبادل جزئية، يُفرج بموجبها عن أسيراتنا الماجدات وأسرانا الأطفال من سجون الاحتلال.

كما أكد جبارين أن انجاز اتفاق الهدنة الإنسانية، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة.

وشدد علي حركة المقاومة والشعب الفلسطيني نجحت في أفشال مؤامرة التهجير، مشيرا الي ان بطولة المقاومة أجبرت النازيين الجدد على النزول عند شروطها.

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