عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الصدارة.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

تتجه أنظار العالم إلى ملعب "الاتحاد" لمتابعة قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول.

 يحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد 28 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة. 

ومن المتوقع أن يكون إيرلينج هالاند جاهزًا للتواجد في تشكيل مانشستر سيتي، بينما يغيب كيفين دي بروين، وجون ستونز، وماتيو كوفاسيتش بسبب الإصابة. فيما يعتمد ليفربول على محمد صلاح في الهجوم، فيما يغيب ثلاثي روبيرتسون، ألكانتارا، وبايتيتش. 


التشكيل المتوقع للسيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

الدوري الإنجليزي ألكسندر أرنولد الكانتارا إيرلينج هالاند إيدرسون بيرناردو سيلفا تشكيل مانشستر سيتي جون ستونز مانشستر سيتي وليفربول مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

ترشيحاتنا

سيفرج عنهم اليوم.. مصر تتلقى قائمة من حماس بأسماء رهائن جدد

مسؤول أمريكي: سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

أم بلا قلب تساعد صديقها على إنهاء حياة رضيعتها.. تفاصيل

مانشستر سيتي وليفربول.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ والأرقام القياسية.. تفاصيل

المعلمون يعلنون دعمهم للرئيس السيسي فى مؤتمر حاشد بالجزيرة

إيران تكشف عن مساعدتها لإطلاق سراح الرهائن التايلانديين من غزة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

فيديو

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ