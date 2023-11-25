قمة الصدارة.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار العالم إلى ملعب "الاتحاد" لمتابعة قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول.

يحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد 28 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

ومن المتوقع أن يكون إيرلينج هالاند جاهزًا للتواجد في تشكيل مانشستر سيتي، بينما يغيب كيفين دي بروين، وجون ستونز، وماتيو كوفاسيتش بسبب الإصابة. فيما يعتمد ليفربول على محمد صلاح في الهجوم، فيما يغيب ثلاثي روبيرتسون، ألكانتارا، وبايتيتش.



التشكيل المتوقع للسيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.