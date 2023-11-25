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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة محسن: لن أعمل في التمثيل مرة أخرى وأتابع التيك توك جيدا

صدى البلد

بدأ منذ قليل توافد النجوم لحضور فعاليات انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في مدينة شرم الشيخ ، أبرزهم الفنانة ميمي جمال، محسن منصور، ريم أحمد وعدد من نجوم الوطن العربي.


وقالت الفنانة سميرة محسن في تصريحات لكاميرا صدى البلد، إنها لن تعود للتمثيل مرة أخرى موضحة السبب:" مش هعرف اشتغل بنظام الوقت الحالي".

وأشارت سميرة محسن إلى أنها متابعة جيدة للتيك توك وتعرف كل ما يحدث في الفن، موضحة أن خالد النبوي هو أكثر فنان يتواصل معها ويطمئن عليها بشكل متواصل.

تعرف على مقدمي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تفاصيل جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي قبل ساعات من انطلاقه


ويقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، بثلاثة لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي.

وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية "، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا  تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .


مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير. 
 
كما يكرم المهرجان  الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة. 
 
واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.
 
ويعد الفنان السوري القدير أسعد فضة هو " الشخصية العربية المكرمة " في الدورة الثامنة وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.

افتتاح مهرجان شرم الشيخ افتتاح مهرجان الدكتورة نيفين الكيلاني الفنانة مريم الصياح

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