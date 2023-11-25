بعد اتهامات متبادلة بين حماس وإسرائيل.. مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنه بعد تعثر المفاوضات اليوم، مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيجري استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقررا لها، بحسب نبأ عاجل.

وأعلنت حماس استجابتها للجهود المصرية التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة.

ومضى على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

إسرائيل تهدد باستئناف العدوان على غزة

وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر أمني بأن الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستئناف العدوان على قطاع غزة؛ إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل.

وأشارت مصادر لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إلى وجود تأخير في إطلاق سراح الأسرى، وقالت إنه "أمس أيضا تلاعبت حماس في اللحظات الأخيرة، وغيرت مسار نقل الأسرى ونقلتهم خلافا للخطة" المتفق عليها.

وأكدت المصادر الإسرائيلية "نقلنا صباح اليوم إلى شمال قطاع غزة ما لا يقل عن 61 شاحنة مساعدات من أصل 200 شاحنة تم دخولها إلى القطاع، بما في ذلك ناقلات الديزل والغاز".

وتابعت "تعرف حماس أنه إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين بحلول منتصف الليل، فإن الجيش الإسرائيلي سيعود إلى المناورة في الحرب".

اتهامات متبادلة بين حماس وإسرائيل

ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم السبت، رسالة تحذير لحركة "حماس" من داخل غزة، بعد تأخر المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، إثر اتهام الحركة الفلسطينية إسرائيل بـ"عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها".



وقال جالانت في تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة "كان" الرسمية: "لن نخرج من القطاع حتى يتم إعادة جميع المختطفين".



وأضاف: "الجدول الزمني للهدنة قصير، أي مفاوضات أخرى ستتم تحت إطلاق النار عندما تتساقط القنابل والقوات تقاتل".

حماس تتهم الاحتلال بارتكاب انتهاكات

وأعلنت حركة حماس، مساء اليوم، أنها ستؤجل تسليم الرهائن الإسرائيليين؛ بسبب عدم التزام تل أبيب ببنود الهدنة، ومن بينها وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، إن "هناك خروقات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنة، بعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم".

ومضى حمدان موضحا: "الخروقات كانت حول إدخال الشاحنات، إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحاليًا هناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها".