خبير: مصر تسعى لإحداث التهدئة ووقف إطلاق النار منذ بداية الأزمة في غزة

علق اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، على تطورات الأوضاع في غزة، خاصة مع دخول اليوم الثاني للهدنة الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، حيز التنفيذ.

وقال محمد قشقوش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر تسعى منذ اليوم الأول للأزمة في غزة لإحداث التهدئة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع ".

وأضاف محمد قشقوش: "حل الدولتين هو الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد محمد قشقوش: "مصر مستمرة في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، عن طريق توفير شاحنات المساعدات".

وأكمل محمد قشقوش تصريحاته: "من المتوقع أن تزداد مدة الهدنة الإنسانية، وزيادة أعداد الأسرى في عمليات التبادل".