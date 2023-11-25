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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل إطلاق سراح المجموعة الثانية من الرهائن بسبب الخلاف حول كمية المساعدات

حماس
حماس

تم تأجيل إطلاق سراح المجموعة الثانية من الرهائن من قبل حماس يوم السبت جزئيا بسبب الخلاف حول كمية المساعدات التي تدخل غزة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

وقالت المصادر إن حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى القطاع قبل تسهيل عملية النقل.

وقال مسؤول مصري في وقت سابق إن 340 شاحنة مساعدات دخلت المعبر من الجانب المصري، لكنها لم تصل حتى الآن إلى جانب غزة، حيث يتعين على إسرائيل تفتيشها مسبقًا. 

وقال متحدث باسم معبر رفح الحدودي لشبكة CNN إن 133 شاحنة دخلت غزة حتى الآن اليوم.

وردا على سؤال حول التأخير، قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت فقط إنها 'عملية بطيئة'.

وقال هيشت: 'سيستغرق الأمر بعض الوقت، ونحن جميعًا ننتظر المضي قدمًا في هذا الأمر'.

وفي وقت سابق اليوم، قال هيشت لشبكة CNN إنه يتوقع إطلاق سراح 13 رهينة مقابل 39 سجينًا فلسطينيًا.

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