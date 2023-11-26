أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك مهدد بخسارة 75 مليون دولار من إيرادات X وعلامات تؤكد التجسس على آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير بأن شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام، حيث أوقفت العشرات من العلامات التجارية الكبرى، حملاتها التسويقية؛ بسبب عدد من آراء ماسك، اعتبرها البعض “معادية للسامية”.



بقدر ما لا يمكننا تصور الحياة بدون هواتفنا الذكية، والتي توفر الكثير من وسائل الراحة، ولكن هناك شيء واحد لن نفوته وهي مشكلات الخصوصية، لاسيما بعد زيادة الهجمات الإلكترونية في الفترة الماضية بشكل مخيف للغاية.



في أعقاب إقالة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وعودته مرة أخرى لمنصبه بعد أيام قليلة، لا تزال الأسئلة قائمة حول الدوافع الحقيقية وراء إقالته، حيث تدور أسئلة في أوساط التكنولوجيا حول علاقة الصين بإقالة ألتمان.



استطاعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الحفاظ على صدارة السوق الأوروبية للهواتف الذكية، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي شهدته الشركة بنسبة 6٪ في الشحنات الخاصة بها في الربع الثالث من عام 2023.



أصبح شراء هواتف “الفلاجشيب” الرائدة أمرًا صعبًا بالنسبة للكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، ولكن هناك بعض الهواتف المميزة التي يمكنها إحداث فارق كبير وتقديم قيمة مميزة.

شهد عام 2023 عددًا كبيرًا من الهواتف الجيدة عبر النطاقات السعرية، وسيكون من السهل أن تضيع بينها جميعًا، حيث أصبح الأشخاص الذين يختارون الهواتف الرائدة أو “ الفلاجشيب” مدللين نظرًا لسعر هذه الهواتف، ومن المنطقي أن بعض الهواتف الأكثر بريقًا ستحظى بمعظم اهتمامك.