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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

صدى البلد

يبحث المواطنون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم أعلى فائدة شهادة ادخار في مصر تطرحها البنوك المصرية للمواطنين. 

البنك الأهلي المصرى يمول ١٣١ ألف مشروع بقيمة ١٥٧ مليار جنيه
البنك الأهلي

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتغير 

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تعد شهادة ادخار البنك الأهلي الثلاثية ذات العائد الشهري ذات عائد متغير طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصل في السنة الأولى 22%، وفي السنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد الثابت

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تمتاز شهادة ادخار البنك الأهلي 2023 الثلاثية ذات العائد الشهري بأن لها عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات، كما يتم صرف العائد على الشهادة شهريًا وتصل نسبته لـ 19%.

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شهادة ادخار أمان المصريين 

 - يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين من 500 جنيه.

- يصل الحد الأقصى للاستثمار في الشهادة 2500 جنيه.

- يتم الاستثمار في الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 13%.

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

- يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة "القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط"، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

بنك مصر - ويكيبيديا
بنك مصر 

شهادة ادخار القمة ببنك مصر 

يستعرض تفاصيل شهادة القمة في ضوء المعلومات التي أتاحها البنك عبر صفحته الرسمية.

- تصدر شهادة ادخار القمة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الاستثمار في شهادة القمة: 3 سنوات.

- يسجل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تتميز بسعر الفائدة الثابت طوال فترة الشهادة ويصرف العائد شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة البريمو الثلاثية ببنك القاهرة 

- تصل نسبة الفائدة لـ 19%.

- تتميز شهادة ادخار البريمو الثلاثية بأن سعر الفائدة متغير.

- تصل مدة الاستثمار في الشهادة لـ 3 سنوات.

- يتم صرف العائد بشكل ربع سنوي.

- يتم الاستثمار فيها بالعملة المحلية.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

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