صحيفة إسرائيلية تكشف عن مفاجأة بشأن أعداد الأسرى لدى حماس

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تقديرات داخل إسرائيل، تفيد بأنه لا يزال هناك أكثر من 200 أسير في أسر حركة المقاومة الفلسطينية حماس داخل قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إنه بعد إعلان الحكومة التايلاندية أن خمسة من مواطنيها الذين تم إطلاق سراحهم من أسر حماس في الأيام الأخيرة لم يظهروا في القوائم الأصلية للأسرى، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن عدد الأسرى لا يزال أكثر من 200 أسير.

وأضافت الصحيفة العبرية أن التفسير المحتمل لذلك هو أن بعض العمال الذين تم أسرهم كانوا مقيمين غير شرعيين ولم تعلم إسرائيل بوجودهم.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تسلم قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثالثة.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن حماس قدمت لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

وكان مكتب نتنياهو، قد أعلن أن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يوماً محتجزين لدى الحركة.