أستاذ علاقات دولية: الجهود المصرية في الساعات الماضية وضعت الهدنة بمسارها الصحيح|فيديو

قال الدكتور عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية التي تمت خلال الأسابيع الماضية، هدفها الأول وقف إطلاق النار ، والوصول إلى الهدنة تمكن تحقيق التوازن بها مع الوضع الكارثي الذي يعيش فيه قطاع غزة.

مصر هي أكبر دولة قدمت مساعدات لقطاع غزة



وأضاف عبد العظيم الشيمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان الهدنة في قطاع غزة تعرضت لعدداً من التغيرات، مؤكداً أن الجهود المصرية التي تمت في الساعات الماضية وضعت الهدنة في مساراها الصحيح.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر هي أكبر دولة قدمت مساعدات لقطاع غزة، وذلك دون مساعدات كافية حتى الآن من كافة الأطراف الدولية.