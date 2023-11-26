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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة  أسعار الذهب  على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.


وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تخبط الأسعار حيث كسر عيار 12 حاجز ال 1500.

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

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ارتفاع عالمي وتراجع محلي.. أسعار الذهب اليوم الأحد على مستوى جميع الأعيرة

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189
عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923
عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790
عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391
عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860
عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594
الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165
الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320
الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع بشكل كبير و مكاسب للأسبوع التاني على التوالي مع تزايد رهانات المحللين على إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)  انتهى من رفع أسعار الفائدة ما أدى إلى انخفاض الدولار.

فيما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2002.85 دولار للأونصة، في الوقت الذي زاد فيه  المعدن الأصفر 1.15% هذا الأسبوع.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2003 دولار للأونصة، وسجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.

و كشفت مجموعة من التقارير العالمية، عن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 2.09% لتستقر عند 1,980.82 دولار للأونصة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة والدولار، خلال الفترة الماضية.

وتمكن الذهب من الارتفاع وتلقي المعدن دعماً من البيانات الاقتصادية لكل من التضخم ومعدلات الإنتاج والاستهلاك، والتي أشارت جميعها إلى التباطؤ التدريجي للاقتصاد الأمريكي وزيادة الطلب على الأصول التي لا تدر فائدة.

ووفق لبلومبرج، يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أقل ‏تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

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ارتفاع عالمي وتراجع محلي.. أسعار الذهب اليوم الأحد على مستوى جميع الأعيرة

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800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن ‏أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات ‏البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.‏

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ‏ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26% تقريبا خفض الفائدة ربما في ‏مارس على أقرب تقدير، ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

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