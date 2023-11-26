سيارات 2023 لـ جميع الفئات بـ950 ألف جنيه

يتواجد داخل سوق السيارات المصرية مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2023، ويبحث المواطنون عن تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا، وذلك بسبب مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة، والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار.

رغم ذلك جميع إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 تتوافر بداخل السوق المصرية، ومنها نيسان سنترا، وسيتروين سي اليزيه، وتويوتا كورولا، وسيات ابيزا، وفيات تيبو.

1- نيسان سنترا موديل 2023

قوة سيارة نيسان سنترا موديل 2023 تصل إلى 118 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وتحتوي على محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها إلى 154 نيوتن/متر.

سعر نيسان سنترا موديل 2023

تتواجد سيارة نيسان سنترا موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 581 ألف جنيه.

2- سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تتسارع سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، وقوة 115 حصانا، وتصل سرعة سيتروين سي اليزيه القصوى إلى 188 كم/ساعة.

سعر سيتروين سي اليزيه موديل 2023

يبلغ سعر سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 729 ألف جنيه.

3- تويوتا كورولا موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 12 ثانية، وتخرج قوة 120 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 189 كم/ساعة، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وعزم دورانها يصل إلى 154 نيوتن/متر.

سعر تويوتا كورولا موديل 2023

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصريى بسعر 740 ألف جنيه للفئة الأولى.

4- فيات تيبو موديل 2023

تنقل قوة سيارة فيات تيبو موديل 2023 من المحرك إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل إلى 152 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل سرعة فيات تيبو القصوى إلى 192 كم/ساعة.

سعر فيات تيبو موديل 2023

سعر فيات تيبو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصرية يصل إلى 975 ألف جنيه.

5- سيات ابيزا موديل 2023

عزم دوران سيات ابيزا موديل 2023 يصل إلى 200 نيوتن/متر، وقوتها 115 حصانا، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها إلى 40 لترا، وتحتاج إلى 5.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

سعر سيات ابيزا موديل 2023

تأتي سيارة سيات ابيزا موديل 2023 الهاتشباك داخل سوق السيارات بسعر 975 ألف جنيه.