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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رصد نوع جديد من الفراشات في جزيرة فلوريس بإندونيسيا.. هذه مواصفاتها

رصد نوع جديد من الفراشات
رصد نوع جديد من الفراشات في جزيرة فلوريس بإندونيسيا

رصد العلماء في مركز "لافيروف" الفيدرالي لدراسة القطب الشمالي لدى فرع الأورال بأكاديمية العلوم الروسية، نوعا جديدا من الفراشات ينتمي إلى عائلة العث  في جزيرة فلوريس الإندونيسية، فما مواصفاتها؟. 

عن مواصفات الفراشة، قال فيتالي سبيتسين، الباحث بالمركز: “ الفراشة كبيرة ومشرقة إلى حد ما، يتموج لون الفراشة بين البني إلى البني  الزيتوني  “خضراء مع أطراف فاتحة اللون”، أجنحتها مدببة، وعلى الأجنحة الأمامية توجد بقع". 

وأضاف “ سبيتسين” في حديثه لوكالة “تاس” الرسمية: "تم وصف هذا النوع من الفراشات بناء على عدة نماذج موجودة من المجموعة الحشرية للمتحف الروسي الخاص بالتنوع البيولوجي.

فراشات جديدة

وأطلق الباحث على النوع الجديد اسم  Ambulyx labuanensis ، وهو يشبه في مظهره فراشة أخرى من الفصيلة نفسها، لكنها تختلف في بنية أعضائها، لافتًا إلى أنه يرجح أن يكون موطنها في جزر سوندا الصغرى ولا يمكن اكتشافها في أي مكان آخر.

وأكد: “تعيش الفراشة بشكل رئيسي في جزيرة فلوريس، التي تتمتع بمستوى عال من التنوع البيولوجي. ولا يُعرف أي شيء تقريبا عن ماهيتها البيولوجية، باستثناء الغابات الموجودة فيها”.

وأفاد: “ينحصر هذا النوع في غابات الرياح الموسمية الجافة التي تتقلص مساحتها بسرعة”، موضحًا: "لا يزال من الممكن اكتشاف تلك الفراشات في فلوريس، كما وصفنا الأنواع من الغابات الجبلية الرطبة من هذه الجزيرة، وهي على وشك الانقراض خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة، وهذه الفراشة محظوظة لأنها ستستمر لفترة أطول".

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وعن طبيعة سلوكها، بيّن فيتالي سبيتسين: “تشبه الفراشات التي تنتمي إلى عائلة العث إلى حد ما الطيور الطنانة من حيث سلوكها، وتستطيع تلقيح الزهور باستخدام أنبوب طويل، ومع ذلك، فإن دورة الحياة والسمات البيولوجية لمعظم أنواع الفراشات الآسيوية لا تزال لغزا لعلماء الحشرات”.

واختتم حديثه بأنه قد توجد أنواع أخرى في جزر سوندا الصغرى لا يمكن اكتشافها في مكان آخر، ولا سيما في فلوريس، كما كانت الحيوانات والحشرات تتكاثر هناك عبر ملايين السنين دون أن تختلط مع حيوانات وحشرات آسيوية أخرى.

 

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