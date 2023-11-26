عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محاولة تهريب أفعى نادرة في الهند تثير جدلاً .. ماذا حدث؟

الأفعى
الأفعى

أثارت عملية تهريب 4 رجال لأفعى نادرة من بلدة تشاتشراولي في منطقة ياموناناجار الهندية حالة من الجدل في البلد الأجنبي. 

ألقى فريق مشترك من إدارة الحياة البرية والشرطة القبض على 4  رجال بتهمة تهريب الأفعى النادرة بعد تلقيهم بلاغ بالواقعة. 

وقال المسؤولون إنهم عثروا على أفعى الرمال الحمراء (Eryx johnii)، وهي من الأنواع غير السامة التي يتم الاتجار بها على نطاق واسع بشكل غير قانوني في شبه القارة الهندية.

تهريب أفعى 

وقال جايفيندر نيهرا، مفتش الحياة البرية في كاليسار، لوسائل إعلام هندية إنه تم تشكيل فريق محلي بعد بلاغ بشأن تهريب الثعابين.

واتهم الأربعة أشخاص في قضية بموجب قانون حماية الحياة البرية أمام محكمة بيئة خاصة في كوروكشترا، كما تم إرسالهم إلى الحجز القضائي.

السجن وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة المشاركة في جرائم تهريب المهاجرين بالقانون

فيديو صادم.. رجل يعثر على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته في أمريكا

وأشار المسؤولون: “التحقيق جار لتحديد ما إذا كان الأفعى قد تم تهريبها في وقت سابق أيضًا أم أنهم عثروا عليه في أي مكان”.

وتابعوا: “ التكلفة الدقيقة غير معروفة، لكنهم كشفوا أنه تم بيعها بمبلغ 1 كرور روبية.”.

واختتم: "لقد تم بيعها قبل بضعة أيام أيضًا، لكن الصفقة فشلت بشأن التوصل إلى اتفاق".

لأفعى نادرة الهندية الأفعى النادرة أفعى الرمال الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أزمة قلبية أثناء التصوير.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بعد إفراج حماس عن أحد رهائنها

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

القاهرة الإخبارية: بدء إجراءات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بحضور الأمن المصري

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تراجع الدينار الكويتي اليوم .. أسعار العملات العربية في مصر

بعد خروج مطار دمشق من الخدمة..الجيش السوري يعترض صواريخا إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

محاولة تهريب أفعى نادرة في الهند تثير جدلاً .. ماذا حدث؟

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ