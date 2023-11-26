محاولة تهريب أفعى نادرة في الهند تثير جدلاً .. ماذا حدث؟

أثارت عملية تهريب 4 رجال لأفعى نادرة من بلدة تشاتشراولي في منطقة ياموناناجار الهندية حالة من الجدل في البلد الأجنبي.

ألقى فريق مشترك من إدارة الحياة البرية والشرطة القبض على 4 رجال بتهمة تهريب الأفعى النادرة بعد تلقيهم بلاغ بالواقعة.

وقال المسؤولون إنهم عثروا على أفعى الرمال الحمراء (Eryx johnii)، وهي من الأنواع غير السامة التي يتم الاتجار بها على نطاق واسع بشكل غير قانوني في شبه القارة الهندية.

تهريب أفعى

وقال جايفيندر نيهرا، مفتش الحياة البرية في كاليسار، لوسائل إعلام هندية إنه تم تشكيل فريق محلي بعد بلاغ بشأن تهريب الثعابين.

واتهم الأربعة أشخاص في قضية بموجب قانون حماية الحياة البرية أمام محكمة بيئة خاصة في كوروكشترا، كما تم إرسالهم إلى الحجز القضائي.

وأشار المسؤولون: “التحقيق جار لتحديد ما إذا كان الأفعى قد تم تهريبها في وقت سابق أيضًا أم أنهم عثروا عليه في أي مكان”.

وتابعوا: “ التكلفة الدقيقة غير معروفة، لكنهم كشفوا أنه تم بيعها بمبلغ 1 كرور روبية.”.

واختتم: "لقد تم بيعها قبل بضعة أيام أيضًا، لكن الصفقة فشلت بشأن التوصل إلى اتفاق".