شاهد.. زوجة رمضان صبحى بالحجاب فى عيد ميلاد ابنهما

شاركت صديقة حبيبة إكرامي زوجة اللاعب رمضان صبحى صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام من عيد ميلاد ابنهما.

وتألقت زوجة رمضان صبحى بإطلالة انيقة ومميزة محتشمة كشفت عن جمالها الطبيعى مرتدية ملابس شتوية انيقة ومميزة..

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود،وقامت بارتداء الحجاب الكحلى وهو ما تماشى مع اطلالتها .

وتتميز زوجة رمضان صبحى ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين محتشمة مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

اليكم الصور..