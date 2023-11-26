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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل..

المكونات:
كوب ونصف سكر
كوب لبن سائل (لبن عادي غير مكثف)
2 ملعقة صغيرة نشا
ربع كوب زبدة

الطريقة:
في إناء عميق على نار هادئة، ضعي السكر واتركيه حتى يذوب بالكامل، مع التحريك المستمر.
أضيفي ثلاثة أرباع الكوب من اللبن على السكر، واستمري في التحريك لحين ذوبان السكر تمامًا.
عندما يبدأ السكر في الفوران، قللي من درجة الحرارة واستمري في التحريك لتجنب التكتلات.
أضيفي ربع كوب من الزبدة واستمري في التحريك حتى يتجانس الخليط.

في وعاء صغير، اخلطي النشا مع اللبن المتبقي حتى يذوب النشا تمامًا.
أضيفي النشا إلى الخليط وقلبي بشكل جيد حتى يصبح الصوص ذا قوام متماسك.
اتركي الصوص يغلي لبضع دقائق حتى يتكون لون الكراميل الجميل.
اتركي الصوص يبرد قليلاً قبل استخدامه.

يمكنك الاحتفاظ بصوص الكراميل في عبوة زجاجية واستخدامه في تزيين الحلويات أو إضافته إلى المشروبات.
لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد
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