أحمد موسى: التسول يضرب أمريكا.. ومحلل: محاربون سابقون يعانون من الفقر.. فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من ظاهرة خطيرة في تلك الفترة وهي التسول، موضحا أن أمريكا من القوى الكبرى في العالم عسكريا واقتصاديا.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التسول سمة الشارع الأمريكي الآن، قائلا:"أين أمريكا التي تدعم وتساند إسرائيل في الحرب على غزة".

ظاهرة التسول أصبحت واضحة في شوارع أمريكا



وبدوره أكد خالد خيري، المحلل السياسي الأمريكي، ظاهرة التسول أصبحت واضحة في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن كل من يزور أمريكا يرى المتسولين في الشوارع.



وأضاف خيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد في الشوارع لافتات لمتسولين كانوا محاربين سابقين في الجيش الأمريكي، مع تدخل من الكونجرس الأمريكي بعد تفشي الظاهرة.



وأشار إلى أن 26% من المتسولين في شوارع أمريكا كانوا محاربين سابقين في الجيش، مشيرا إلى أن المواطن الأمريكي يعاني الآن من ارتفاع الأسعار .



وأوضح أنه سيتم إنشاء برامج للحماية الاجتماعية في أمريكا لمواجهة ظاهرة التسول، موضحا أنه يوجد مطالب بضرورة تدخل الحكومة الأمريكية من أجل القضاء على هذه الظاهرة إلا أنه من الواضح أن الحكومة منشغلة بأمور أخرى خلاف المواطن الأمريكي، وسط اجتماعات متتالية في المدن ومن أجل التصدي للتسول، بعد أن أصبح من المشاهد المألوفة يوميا.



ولفت المحلل السياسي الأمريكي، إلى أن انتشار الفقر أيضا بخلاف ظاهرة التسول، مؤكدا أن من يترك وظيفته يفقد حياته بسبب الأسعار.

