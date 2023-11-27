مفاجاة بشأن تجديد عقد معلول مع الأهلى

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتفاق ضمني بين الأهلي والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، باكتفاء الأخير بالمدة التي قضاها داخل النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب لديه عدة عروض خارجية من الخليج وتحديدًا قطر، وهناك رغبة من النادي مع عدم التجديد في حالة التعاقد مع ظهير أيسر جديد، والاكتفاء بتلك الفترة".

واختتم: "الاتفاق بين الطرفين هو رحيل اللاعب عقب نهاية عقده هذا الموسم وإقامة حفل كبير تقديرًا له على مسيرته، على أن يعود بعد ذلك عقب نهاية مسيرته لأي منصب قيادي داخل النادي مستقبلًا".