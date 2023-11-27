عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجاة بشأن تجديد عقد معلول مع الأهلى

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتفاق ضمني بين الأهلي والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، باكتفاء الأخير بالمدة التي قضاها داخل النادي.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب لديه عدة عروض خارجية من الخليج وتحديدًا قطر، وهناك رغبة من النادي مع عدم التجديد في حالة التعاقد مع ظهير أيسر جديد، والاكتفاء بتلك الفترة".

 

واختتم: "الاتفاق بين الطرفين هو رحيل اللاعب عقب نهاية عقده هذا الموسم وإقامة حفل كبير تقديرًا له على مسيرته، على أن يعود بعد ذلك عقب نهاية مسيرته لأي منصب قيادي داخل النادي مستقبلًا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

مفاجأة صادمة.. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يستهدف مطار دمشق ويوقفه عن العمل

الطيران الروسي يدمر معاقل للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

إسرائيل تنتظر رد حـماس لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل إطلاق 10 محتجزين

رفع عداد الكهرباء لو مادفعتش الفاتورة في هذا التوقيت

بعد تعليق سول معاهدة عسكرية.. تحرك خطير لكوريا الشمالية على الحدود | تفاصيل

ليفشتس لم تكذب.. صحفي إسرائيلي يكشف كيف تعاملت حماس مع الأسرى المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ