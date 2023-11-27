مقابل 7 ملايين يورو.. فرج عامر يكشف رحيل نجم الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف لاعب الأهلي في الانتقال للدوري السعودي، عبر فيسبوك.

وكتب: "ديانج لاعب الاهلي المحترف المالي غالبا سوف يغادر الاهلي هذا الصيف الي احد اندية الدوري السعودي نظير ٧ مليون يورو".

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.