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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للنادي الاهلي.

وكتب عبر فيسبوك: "انتقال عمر كمال عبد الواحد للاهلي في يناير حسم نهائيا مقابل خالد عبد الفتاح (ابن نادي سموحة) ولاعب الاهلي المتميز نهائيا وسبعة ملايين جنيه، اتوقع عودة خالد عبد الفتاح الي الاهلي بعد موسم واحد فقط". 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

 

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

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