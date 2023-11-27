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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار خطير يضرب شبة جزيرة القرم ويقطع الكهرباء عن نصف مليون منزل |تفاصيل

شبة جزيرة القرم
شبة جزيرة القرم

أعلنت حكومة شبة جزيرة القرم، أن عاصفة شديدة ضربت شبة الجزيرة وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل.

ومن جانبه، أوضح أوليج كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية شبة جزيرة القرم، أن العاصفة تسببت في قطع حوالي 166 خطا لنقل الكهرباء في البلاد.

وأشار كريوتشكوف عبر قناته على تليجرام، إلى أن أكثر المناطق تضررا من العاصفة هي تشرنومورسكي، وساكي، وبيلوجورسكي، وسمفيروبول، وأوكتيابرسكي، وباختشيساراي، ولينينسكي.

ولفت إلى أنه في منطقة تشرنومورسكي، توقفت إمدادات المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف نظام الصرف الصحي والتدفئة المركزية.

وأعلنت السلطات في شبة جزيرة القرم، في وقت سابق، أن إعصار ضرب شمال غرب شبه جزيرة القرم، وقد غمرت المياه المنازل القريبة من الساحل، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء حوالي 20 عائلة.

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