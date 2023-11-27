هؤلاء من يتم تعيينهم في Apple.. تيم كوك يكشف السمات الشخصية لموظفيه

كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “Apple” أبل عن الخصائص التي يتشاركها الموظفون الأقوياء في الشركة، كما أثار عدد من المفاجئات حول شهادات ومهارات موظفي أبل.

وفي مقابلة بودكاست مع المغنّية البريطانية ذات الأصول الألبانية، “Dua Lipa” دوا ليبا، وقال كوك “إنه شعور لا يصدق أن تعمل مع أشخاص يبرزون أفضل ما فيك، وبشكل أساسي، نحن جميعًا نؤمن بأن ”واحد زائد واحد يساوي ثلاثة".

وأضاف كوك “فكرتك بالإضافة إلى فكرتي أفضل من الأفكار الفردية لوحدها”. وشدد كوك"أعتقد أن إحدى الخصائص التي أبحث عنها في الناس هي التعاون". "هل يمكنهم حقا التعاون؟ هل يؤمنون فعلًا بأن 1 زائد 1 يساوي ثلاثة؟".

هل تحتاج إلى درجة علمية أو إتقان البرمجة للعمل في Apple؟



وقال كوك في المقابلة إن شركة أبل توظف أشخاصًا من "جميع مناحي الحياة"، بما في ذلك أولئك الذين يحملون شهادات جامعية أو لا.

كما قام بإدراج بعض السمات الأخرى التي تساعد الشخص على تحقيق النجاح في الشركة، كما شدد على أنه يبحث أيضًا عن موظفين لديهم فضول ولا يخشون طرح الأسئلة.بالإضافة إلى الإبداع والشخصية التي تتمتع بروح الفريق.

وأكد أنه على الرغم من اعتقاده أن البرمجة هي مهارة حياتية مهمة حتى خارج العمل، فقد قامت الشركة بتعيين أشخاص لا يعرفون كيفية البرمجة، أو أولئك الذين لا يقومون بالبرمجة في كثير من الأحيان أو كجزء من وظائفهم اليومية.

وكان كوك قد تحدث أكثر عن متطلبات العمل في شركة أبل في مقابلة أجراها في برنامج "60 دقيقة" عام 2015، حيث قال إنه يريد موظفين شغوفين ومثاليين، وقال أيضًا إنه من المهم أن يرغب موظفوه في تغيير العالم وألا يكونوا راضين عن الأمور كما هي.

وأضاف أنه من المهم توظيف أشخاص "لديهم مجموعة متنوعة من وجهات النظر، ويريدون مناقشة وجهة النظر تلك. أشخاصًا يريدون تحسين الأمور".