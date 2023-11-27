عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الصين تبني مركز بيانات تحت البحر بأداء يعادل 6 ملايين جهاز كمبيوتر.. وتيم كوك يكشف السمات الشخصية لموظفي Apple

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الصين تبني مركز بيانات تحت البحر بأداء يعادل 6 ملايين جهاز كمبيوتر


أفادت تقارير أن الصين بدأت في إنشاء وتجميع ما يبدو أنه أول مركز بيانات تجاري تحت البحر في العالم قبالة ساحل سانيا، وهي مدينة ساحلية جنوب جزيرة هاينان، حيث سيعادل أداء المركز 6 ملايين جهاز كمبيوتر شخصي. 

 

بخطوات بسيطة.. كيفية تفعيل الوضع المظلم على واتساب WhatsApp 

 

يضم تطبيق الدردشة “WhatsApp” واتساب مجموعة كبيرة من الميزات، وأحد هذه الميزة والأكثر طلبًا من المستخدمين هي خاصية الوضع المظلم، حيث يوفر استخدام التطبيق بشكل مريح في البيئات منخفضة الإضاءة وأثناء الليل دون إجهاد عينيك.

 

هؤلاء من يتم تعيينهم في Apple.. تيم كوك يكشف السمات الشخصية لموظفيه


كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “Apple” أبل عن الخصائص التي يتشاركها الموظفون الأقوياء في الشركة، كما أثار عدد من المفاجئات حول شهادات ومهارات موظفي أبل.

 

أسرع SSD في العالم.. وطفرة في خدمات الأمن السيبراني.. أبرز فعاليات Cairo ICT في نسخته الـ 27


على مدار سنوات كثيرة، استطاع وبجدارة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات، Cairo ICT أن يقدم للشركات المصرية العملاقة والناشئة، وأيضا الشركات الأجنبية فرصة للدخول في السوق المصرية والتي تعد أحد أهم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، لتقديم منتجاتها وكذلك الاستفادة لتحقيق متطلبات السوق.  

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج الشبابي Galaxy A15 

 

كشفت تسريبات سعر هاتف Galaxy A15 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمخصص للشباب ومحدودي الدخل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف خلال أسابيع قليلة.

 

بمواصفات جبارة.. تسريبات مصورة تكشف تصميم OnePlus 12


تستعد شركة وان بلس الصينية للإعلان رسميًا عن هاتفها المميز OnePlus 12 من الفئة الرائدة في 5 ديسمبر، وكشفت تسريبات جديدة عدد من الصور التي تظهر تصميم الهاتف وخيارات الألوان الخاصة به مع عدد من المواصفات.
 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

مفاجأة صادمة.. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يستهدف مطار دمشق ويوقفه عن العمل

الطيران الروسي يدمر معاقل للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

إسرائيل تنتظر رد حـماس لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل إطلاق 10 محتجزين

رفع عداد الكهرباء لو مادفعتش الفاتورة في هذا التوقيت

بعد تعليق سول معاهدة عسكرية.. تحرك خطير لكوريا الشمالية على الحدود | تفاصيل

ليفشتس لم تكذب.. صحفي إسرائيلي يكشف كيف تعاملت حماس مع الأسرى المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ