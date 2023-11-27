أخبار التكنولوجيا| الصين تبني مركز بيانات تحت البحر بأداء يعادل 6 ملايين جهاز كمبيوتر.. وتيم كوك يكشف السمات الشخصية لموظفي Apple

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير أن الصين بدأت في إنشاء وتجميع ما يبدو أنه أول مركز بيانات تجاري تحت البحر في العالم قبالة ساحل سانيا، وهي مدينة ساحلية جنوب جزيرة هاينان، حيث سيعادل أداء المركز 6 ملايين جهاز كمبيوتر شخصي.

يضم تطبيق الدردشة “WhatsApp” واتساب مجموعة كبيرة من الميزات، وأحد هذه الميزة والأكثر طلبًا من المستخدمين هي خاصية الوضع المظلم، حيث يوفر استخدام التطبيق بشكل مريح في البيئات منخفضة الإضاءة وأثناء الليل دون إجهاد عينيك.



كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “Apple” أبل عن الخصائص التي يتشاركها الموظفون الأقوياء في الشركة، كما أثار عدد من المفاجئات حول شهادات ومهارات موظفي أبل.



على مدار سنوات كثيرة، استطاع وبجدارة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات، Cairo ICT أن يقدم للشركات المصرية العملاقة والناشئة، وأيضا الشركات الأجنبية فرصة للدخول في السوق المصرية والتي تعد أحد أهم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، لتقديم منتجاتها وكذلك الاستفادة لتحقيق متطلبات السوق.

كشفت تسريبات سعر هاتف Galaxy A15 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمخصص للشباب ومحدودي الدخل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف خلال أسابيع قليلة.



تستعد شركة وان بلس الصينية للإعلان رسميًا عن هاتفها المميز OnePlus 12 من الفئة الرائدة في 5 ديسمبر، وكشفت تسريبات جديدة عدد من الصور التي تظهر تصميم الهاتف وخيارات الألوان الخاصة به مع عدد من المواصفات.

