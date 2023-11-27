انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بدمياط

أطلقت مديرية الطب البيطرى بدمياط، فعاليات الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى المتصدع للأسبوع الثاني علي التوالي .

الحملة تشهد متابعة يومية للجان التحصين بناء على توجيهات الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط

قامت لجنة المديرية بقيادة الدكتورة عماد حمدي مدير إدارة الطب الوقائي و بمرافقته الدكتورة منى التابعي إدارة الطب الوقائي و الدكتورة رشا الأوسية إدارة الطب الوقائي بالمرور علي لجان التحصين بنطاق وحدة الركابية مركز كفرالبطيخ بتواجد الدكتورة عبير شلبي مدير الوحدة و الدكتورة اميرة الصلاحي طبيب بالوحدة.