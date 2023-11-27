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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 أيام إضافية.. الكشف عن تفاصيل اتفاق تمديد الهدنة في غزة

غزة
غزة

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول مصري، اليوم الأثنين، أن مصر تتوقع الإفراج عن 11 محتجزا إسرائيليا اليوم، وأن المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا.

وأضافت رويترز نقلا عن المسؤول المصري، أن تمديد الهدنة سيكون ليومين ويشمل إطلاق 20 إسرائيلي مقابل 60 فلسطينيا.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي مستعد للإفراج عن 3 أضعاف العدد من الفلسطينيين والأيام الإضافية محددة بـ 5 أيام.

وأضافت رويترز عن المسؤول الإسرائيلي، أن إسرائيل ستوافق على يوم إضافي من الهدنة مقابل كل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر مصرية أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

على جانب آخر، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يأمل أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي نتمكن من إخراج مزيد من الرهائن.

وأكد كيربي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك شخصيا في صفقة تبادل الأسري برمتها.

وأضاف، أن الإسرائيليين وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات.

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