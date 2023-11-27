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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على القائمة الطويلة لمسابقة مسرح الجنوب

إبراهيم الحسينى
إبراهيم الحسينى

اعلنت ادارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب  برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة عن اختيار 25 نص مسرحى  فى القائمة الطويلة من النصوص المتقدمة فى مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحى والتى تنظمها ادارة المهرجان ضمن فعاليات الدورة الثامنة والتي تقام برعاية وزارة الثقافة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، دار حابى للنشر  فى محافظة قنا خلال الفترة من 1: 6 مارس 2024.

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25 مسرحية

قال الكاتب والمؤلف ابراهيم الحسينى المشرف على المسابقة انه تم اختيار 25 نص مسرحى مصرى وعربى تقدموا للمشاركة فى المهرجان  وهم : بنت العمدة (  مصر ) , عشق زمرة المجانين  ( الاردن )  , دعد (  العراق ) , أصيل ونوادر الطائر الأسود ( مصر ) ,  بن طولون ( مصر ) , فتنة الأخوين ( مصر ) , السبيل ( مصر ) , إنذار أخير ( مصر ),  المعدمون ( سلطنة عمان )  , الكهف ( مصر ) , علبة الظلام ( الجزائر ) , عند اكتمال القمر ( مصر) , محاكمة الجازية الهلالية ( مصر ) , من وحي التراب ( سوريا ) , روهانو .. طريق الآلهة  ( مصر ) , حرب سيغار على أبناء الهيقار ( الجزائر ) , ومن الحب ما قتل ( الجزائر ) , قمر ( مصر ) , مزامير الآلام  (مصر )  , صباحين وحتة ( مصر ) , نشرة أخبار الثامنة مساء( السودان ) , سيناء وكربلاء ( مصر ) , مملكة جهلان( مصر) , ليلة الدخلة  ( مصر ) , تمساح فى قصر هارون ( مصر ) .

اتحاد المسرحيين الأفارقة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى هيثم الهوارى مسرح الجنوب مسابقة مسرح الجنوب محافظة قنا

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