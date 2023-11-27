أيمن الرقب يكشف خطة حماس لمنع تكرار الحرب على قطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن موقف الرئيس السيسي كان هام للغاية في الأيام الماضية، حيث إن الرئيس السيسي أمس وأول أمس أعلنها صريحة أنه يريد من المجتمع الدولي أن يعترف بالدولة الفلسطينية، ويجب على الطرف الإسرائيلي الاعتراف بذلك، موضحا أن ما حدث يوم 7 أكتوبر هو نتاج الضغط الكبير على الشعب الفلسطيني.

أيمن الرقب يتحدث عن تبادل الأسرى

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن المجتمع الدولي عليه أن يتجه لحل الصراع بدلا من قيادته ودعم جيش الاحتلال، لافتا إلى أن أمريكا أعطت الإذن لاستخدام المخزون السري في إسرائيل في فلسطين.

وتابع أيمن الرقب، أن هذا القرار من أمريكا له خطورة كبيرة للغاية، وهو ما يخشى منه إذ أنه قد يؤدي إلى استمرار الحرب بعد إطلاق سراح كل الأسرى بعد انتهاء الهدنة، من خلال هجوم شرس على قطاع غزة، موضحا أن المقاومة الفلسطينية لديها خطة بعدم إطلاق كافة الأسرى التي لديهم، إذ أنهم لديهم أسرى عسكريين برتب عالية.

وشدد على أن فلسطين ليست دعاة حرب، ولم تتحدث من قبل عن الحرب، وإنما العرب بشكل عام هم دعاة سلام، وعلى المجتمع الدولي التحرك في هذا الصدد، ويجب حل القضية الفلسطينية من أجل أن يعم السلام على المنطقة من جديد.