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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة لحماية الوطن

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة المصرية حققت إنجازات ومشروعات تنموية غير مسبوقة بمحافظة سوهاج خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يوثق اهتمام الرئيس بالصعيد، موجها التحية إلى الرئيس على التنمية الشاملة التي حققها في صعيد مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الثالث، للتيار الإصلاحي الحر، بمحافظة سوهاج، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، ورضا عبد الرحيم، أمين عام حزب مصر القومي بسوهاج، وأحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أيمن مرسي أمين التنظيم والعمل الجماهيري، وعبد الرحمن هشام، أمين مساعد الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أبناء سوهاج، محمد سلطان، نانسي عوني.


وأوضح أن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت حساس ومنطقة تموج بصراعات، ومخططات تحاك من أجل تفكيك الدول وتقسيمها، كي يتم السيطرة على ثرواتها، وهو ما رأيناه بالفعل في عدد من الدول التي انهارت ويعيش شعبها حاليا مأساة.

وأشار رضا صقر، إلى أن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت استثنائي، لتؤكد على ضرورة المشاركة من أجل"حماية الوطن" وأن يكون الشعب المصري وحدة واحدة، لافتاً إلى أن تلك الوحدة تتحقق مع قيادة سياسية حكيمة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيد بناء دولة مدنية حديثة.

ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رسالة تعبر عن إدراك الشعب المصري للمخططات التي تحاك لإسقاط الدولة المصرية، ولمنع الرئيس السيسي من تقوية الوطن، الذي يتمتع دون غيره من دول المنطقة باستقرار.

وتابع: لهذا نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية التي تمثلت في مشروعات غير مسبوقة، والحفاظ على أمن مصر.

وثمن رئيس حزب الاتحاد التعددية التي تشهدها الانتخابات الرئاسية، حيث يخوض الانتخابات 4 مرشحين من تيارات مختلفة، مشددا على ضرورة المشاركة من أجل أن استمرار تماسك وحدتنا، والحفاظ على الاستقرار الأمني واستكمال مسيرة الإصلاح السياسي.

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