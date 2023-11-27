بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

انتشر مقطع فيديو مؤلم لأب فلسطيني يودع طفلته الشهيدة بين ذراعيه، مخاطبًا إياها برسالة مؤثرة.

يقول الأب الفلسطيني لابنته في مقطع الفيديو المؤثر: “بتسلميلي على حبيب الأمة، وبتقوليه بيحبك كتير، أكثر من نفسه، ومنك، ومن كل الدنيا، بيحبك أكثر من نفسه ومنك ومن كل الدنيا”.

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غزة اليوم

قال ثائر شريتح، الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن شخص كاذب وغير قادر على أن يفعل شيئا إيجابيا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه سبب الحرب بسبب صمته تجاه الجرائم في غزة والضفة الغربية ودعمه اللامحدود لدولة الاحتلال بالسلاح والمال.

وأوضح في مداخة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية مروة فهمي مقدمة برنامج "منتصف النهار": "غزة دمرت بأسلحة أمريكية، وحتى هذا اليوم أمريكا تدعم إسرائيل، والشعارات الأمريكية كاذبة ولا مكان لها لدى الفلسطينيين والعرب، وبخصوص حديث بايدن عن حل الدولتين، فإنه ليس مقتنعا بكثير مما يتحدث عنه، وإن كان جادا، فعليه أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي".

وواصل الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين: "الولايات المتحدة الأمريكية أمام اختبار حقيقي وأخير، عليها أن تكون أكثر جرأة وأن تحاسب هذا الاحتلال وتوقف كل الدعم والمادي والسياسي والعسكري، لأنه إذا استمرت أمريكا في هذا الدعم عليها أن تواجه كل أحرار العالم والأصوات التي تندد بالجرائم التي تتعرض لها غزة والضفة بالسلاح الأمريكي".