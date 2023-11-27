لأول مرة.. حنان البرغوثي تكشف وضع الاسيرات داخل سجون الاحتلال الصهيوني

كشفت الأسيرة الفلسطينية المحررة حنان البرغوثي، عن تعرضها في السجن لكل أنواع التعذيب من قبل الاحتلال الصهيوني، من ضرب وعنف وإهانة وتجويع ومنع من الطعام ومن أشعة الشمس، بالإضافة إلى المعاملة السيئة و التي ازدادت سوءا بعد 7 أكتوبر من سحل وتعذيب.

وأضافت البرغوثي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc، أن أخبار المقاومة الفلسطينية كانت تشعرهم بالفخر و التي كانوا يعلموها من خلال الأسيرات الجدد، و عددهم كان أكثر من 40 أسيرة من الفتيات القُصر وتعرضن للتعرية والتهديد بالاغتصاب.

وأوضحت، أن هناك أسيرات فقدن في الأسر وجميع الأسيرات تعرضن للأمراض وكانوا يتلذذوا بتعذيبهم وصراخهم، مضيفة أن أسرتها كلها تعرضت للتعذيب والتنكيل بما فيها أخوها وأبنائها الأربعة.

التهديد المؤبد

وأشارت الي أنها تعرضت للتهديد بالمؤبد إذا تحدثت واحتفلت أو وجهت الشكر للمقاومة، لافتة إلى أنهن حتى اللحظة الأخيرة كانوا مقيدين و يتعرضن للإهانة.