البلطي بـ80 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك في سوق القناطر |فيديو

أسعار السمك في نهاية تعاملات امس في سوق القناطر الخيرية ، سعر كيلو جمبري وسط 203 ، كيلو الماكريل المجمد 70 جنيه ، كيلو سمك موسى 202 جنيه ، كيلو جمبري صغير 145 جنيه.



في البداية قال صاير محمد احد تجار السمك بالقناطر الخيرية كيلو سمك شعور 120 جنيه ، كيلو وقار 200 جنيه ، كيلو قاروص 155 جنيه ، كيلو سردين مجمد 55 جنيه ، كيلو المرجان 125 جنيه ، كيلو البربوني 160 جنيه .



حددت أسعار السمك اليوم في السوق لكيلو جمبري جامبو 350 جنيه ، كيلو الكابوريا 100 جنيه ، كيلو بلطي أسواني 80 جنيه ، كيلو فيلية بلطي 120 جنيه ، كيلو سمك ثعابين 235 جنيه .

وخصصت أسعار السمك اليوم في السوق ، كيلو سمك قشر بياض 120 جنيه ، كيلو مكرونة خليجي 75 جنيه ، كيلو مكرونة سويسي 85 جنيه والماكريل 120 جنيه وكيلو السمك البوري ب 160 جنيه .

https://fb.watch/oAiU0uN9XF/?mibextid=9R9pXO