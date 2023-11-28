ارتفاع في نهاية تعاملات أمس للذهب عيار 21 ليصل إلى 2800 جنيه... فيديو

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء تعاملات أمس الاثنين 27-11-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ30يوم الماضية ، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 500 جنيه تقريبا .

وسجل سعر الذهب عالميا2012دولار للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط5جنيه 00للجرام على مدار الأيام الماضية.

وقال احمد ناصر أحد تجار الذهب بالقناطر الخيرية ارتفع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي3200 وعيار 21 وصل سعره الي 2800 وعيار 18 الي 2400جنيه والجنيه الذهب 22400 جنيه .

وأشار ناصر إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي سعر صرف الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح أسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 70 جنيها ويمكن ان تصل 150 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.

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