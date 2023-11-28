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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.. سامويل وربيرج يشكر مصر لهذا السبب

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

في لقاء خاص كشف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ببرنامج أخر النهار، عبر برنامج زووم من دبي، ، عن قرارات البيض الأبيض بشأن الهدنة و موقف أمريكا مع إسرائيل و تجاه الشعب الفلسطيني.

البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة في غزة

كشف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الهدنة ستعمل على مزيد من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين.

الدولة المصرية تبذل مجهود لسريان الهدنة

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي إلي وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بمجهودات كبيرة لسريان الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع.

 

شكر لـ مصر والرئيس السيسي على سريان الهدنة في غزة

قدم سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر للدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، على المجهودات المبذولة التي قامت بها مصر، للوصول إلى اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وسريانها في غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود بالتنسيق مع مصر وقطر، والسلطة الفلسطينية والأردن والدول الأخرى، لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمتد إلى 70 عاما.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني لابد أن يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وسيط لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مؤكداً أن الدمار الذي وقع في غزة بسبب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

 

نؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لافتاً إلى أن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، ستعمل على وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأردف “وربيرج”، إلي أنه لابد أن يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون على طاولة المفاوضات لإقرار حق كل منهما، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي جون بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يعملان على تأسيس الدولة الفلسطينية.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العمليات الإرهابية التى تقوم بها حركة حماس على حد وصفه، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالاستقرار والحرية والكرامة والعدالة.

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