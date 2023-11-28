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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من إيهاب جلال ضد نجم الإسماعيلي قبل لقاء بيراميدز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، استبعاد عبد الرحمن مجدي من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء استبعاد اللاعب بعد أن أن أقدم على عملية خلع ضرسه، الإثنين، وأبلغ الجهاز الطبي بتعبه الشديد.

وتسبب ذلك في استياء إيهاب جلال  شديدا بسبب فعلة اللاعب، ويرى أن مجدي كانت لديه فرصة القيام بذلك خلال فترة توقف بطولة الدوري الطويلة، وليس ليلة مباراة الفريق المهمة، ويدرس جلال توقيع عقوبة مالية على اللاعب، لكن سيتم مناقشة ذلك بعد المباراة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز 14 في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 4 نقاط وبيراميدز يحتل وصافة الترتيب بـ 13 نقطة بالتساوي مع النادي الأهلي المتصدر بفارق الأهداف.

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