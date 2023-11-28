شاهد لحظة وصول الدفعة الرابعة من الفلسطينيين المحررين

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" لحظة وصول الدفعة الرابعة من الفلسطينيين المحررين".



وظهر في التقرير فرحة الأسر بعد عودة من كانوا محتجزين، وكانت هناك بكاء من الكثير من المواطنين.



وقالت فتاة :" الحمد لله.. نشكر الله".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاصر بالدبابات عدة مناطق في شمال قطاع غزة، منعت وصول امدادات الوقود والأدوية لمستشفيات شمال القطاع، والمحاصرة منذ عدة أسابيع.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات، الاندونيسي، وكمال عدوان والعودة في شمال القطاع، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفق امدادات الوقود والأدوية لها، على الرغم من وجود مئات الجرحى والمرضى بداخلها، وتوقف المولدات الكهربائية فيها، مما جعل مهمة انقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي صعبة، داعية لتدخل دولي عاجل لإجبار الاحتلال على السماح بتدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفيات شمال القطاع.



