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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: السياحة المصرية تخلق ملايين فرص العمل

قال شون جونز مدير
قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: إن الحكومة الامريكية تدرك، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة.


وأوضح شون في القاهرة التاريخية، تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و وزارة السياحة والآثار لتطوير مجموعة من الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها. القاهرة التاريخية هي جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.


وأشار مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر ، ان يتمثل الهدف من ذلك في تحفيز استثمار ات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة.


منذ عام 1995 استثمرت حكومة الولايات المتحدة  أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها.

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