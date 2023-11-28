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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملات دعم موسعة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالمحافظات| شاهد

جانب من المؤتمرات
جانب من المؤتمرات

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت الحملة في بيان لها: “استكمالاً لإبرازنا مؤتمرات الدعم والتأييد لجميع الجهات والكيانات الداعمة لمرشحنا، فإننا نستعرض أبرز ما عقد أمس، الاثنين 27 نوفمبر 2023”.

⚫ حزب مستقبل وطن
- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من جميع مراكز وقرى محافظة الفيوم.

- عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، مؤتمرها الأول، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، وذلك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

- نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

⚫ حزب حماة الوطن
- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة أسوان بمركز نصر النوبة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

⚫ حزب الإصلاح والنهضة
- إحدى فاعليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بعزبة المراغي بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت الحملة بعمل لقاءات مع المتطوعين والقيادات الطبيعية النسائية بالمنطقة، لمتابعة حملة دعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- إحدى فاعليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث قامت الحملة بعمل فاعلية طرق أبواب لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة

- إحدى فعاليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث قامت الحملة بتجميع القيادات الطبيعية للتأكيد على دعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

⚫ حزب الأحرار الدستوريين
نظم حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

⚫ يلا سيسي
- نظمت حملة يلا سيسي بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

⚫- النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج
- نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مدينة حلوان مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية 2024.

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