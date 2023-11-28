43.7 مليار دولار قيمة صفقات معرض التجارة البينية الأفريقية بالقاهرة

"أفريكسم بنك":

قالت نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) كانايو اواني، إن معرض التجارة البينية الإفريقية المقيم الذي أقيم بالقاهرة خلال نوفمبر الجاري تجاوز ما كان يستهدفه من حيث الصفقات التجارية والاستثمارية البينية الإفريقية بقيمة 43.7 مليار دولار، في حين كان المستهدف المعلن قبل الانعقاد هو 43 مليار دولار.



جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم /الثلاثاء/ عبر منصة زووم، حول النتائج المنبثقة عن المعرض الذي اقيم تحت عنوان (الربط بين الأسواق الإفريقية).



وأضافت نائب رئيس البنك أن المعرض شهد مشاركة 28 ألفًا و282 شخصًا و1939 عارضًا و130 دولة و45 دولة إفريقية من بينها 42 دولة بأجنحة داخل المعرض، كما شاركت 16 دولة غير إفريقية في فعاليات المعرض.



وكان رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في (أفريكسم بنك) أيمن الزغبي قد أكد -في تصريحات سابقة- أن مصر حققت المستهدف لها من الصفقات الاستثمارية والتجارية، والتي كان قد قدرها البنك ليستحوذ عليها المستثمرون المصريون قبل انعقاد معرض التجارة البينية الإفريقية الثالث بالقاهرة IATF2023 بقيمة تصل تقريبا لـ12 مليار دولار، سواء كانت اتفاقيات وصفقات تجارية موقعة أم فرص تمويلية تبرم لاحقًا.

وأضاف أن البنك وقع تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار لعدد من الشركات المصرية هي (مجموعة حسن علام - شركة سامكريت - المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات - السويدي)، ومن ضمنها اتفاق لإنشاء طريق في دولة الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المعرض يستهدف جانبين؛ الأول هو إبرام الاتفاقيات، والثاني هو التفاوض حول اتفاقيات بصورة مبدئية لتنفيذها لاحقًا.



وأضاف أن هناك تفاهمات جرت مع شركات مصرية بشأن مشروعات إنشائية مختلفة في الدول الإفريقية تتمثل في الطرق والسدود والمناطق الصناعية ومحطات المياه وذلك خلال انعقاد المعرض، مشيرا إلى أن محفظة تعاون البنك مع مصر منذ بدء عملياته معها بلغت 28 مليار دولار.