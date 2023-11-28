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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع رؤساء اللجان بالنواب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع رؤساء اللجان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع اتسم بالصراحة والشفافية.

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رئيس محلية النواب يكشف تفاصيل لقاء مدبولي برؤساء اللجان النوعية في البرلمان

وأضاف هشام الحصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى صدى، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم طرح موضوعات ومناقشتها بمنتهى الصراحة ، وتم تناول موضوع ارتفاع أسعار السكر مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ، لافتا إلى أن هناك مشكلة في الرقابة وجشع من بعض التجار في الأسواق.

وتابع النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تم مناقشة موضوع انقطاع التيار الكهربي وتخفيف الأحمال، والعمل على تقليل المشكلة، وأيضا تم مناقشة موضوع سعر إردب القمح وتحديد سعر ضمان وصل إلى ١٦٠٠ جنيها، وناقشنا تذبذب إنتاج القطن كل عام، و تحدثنا عن دعم القطاع الخاص، وناقشنا موضوع التصالح في مخالفات البناء.

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