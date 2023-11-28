المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار في المخدرات والأسلحة ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لصاحب سوبر ماركت وعاطل وبراءة المتهم الثالث، وتغريم الأول والثاني مبلغ مالي 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2408 لسنة 2023 جنح مركز بنها والمقيدة برقم 899 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهمين "أيمن م م"، 46 سنة صاحب سوبر ماركت و"أيمن ع م"، 35 سنة، عاطل، و"باسم ا أ"، 36 سنة مندوب مبيعات بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما أحرزوا وحازوا مادة مخدرة مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها.